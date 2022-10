Luana Piovani se irrita com Pedro Scooby e manda recado direto: "Esqueceu das suas responsabilidades!"

A atriz Luana Piovani ficou indignada com o ex-marido após ele não atender às suas ligações

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 17h49

Na tarde desta segunda-feira (31), a atriz Luana Piovani(45) ficou indignada com Pedro Scooby (45), após o surfista ignorar às suas ligações.

Em seus Stories no Instagram, Luana mandou um recado direto para lembrar Scooby de suas responsabilidades com Dom (10), o filho mais velho do casal. “Vou deixar esse recado aqui porque você não quis me atender, você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades”, começou ela no vídeo.

“Tem que dar o remédio da anemia do Dom todo dia, tá? Porque não adianta trazer do Brasil e deixar em casa. E tem que levá-lo tomar vacina, porque ele está sem aula essa semana”, continuou.

Luana finalizou dizendo: “E eu, mesmo tendo trabalhado até agora, saindo agora, estou preocupada com a tua responsabilidade. Obrigada. De nada querido."

Vale lembrar que Luana Piovani e Pedro Scooby estão separados desde 2016 e são pais de Dom, e dos gêmeos Bem e Liz de seis anos.

VEJA OS STORIES DE LUANA PIOVANI: