Lexa surpreende com body de Halloween e Ricardo Vianna comenta

Em clima de Halloween, Lexa surpreende ao revelar corpaço volumoso em look pequeno e recebe comentário de seu novo affair

A cantora Lexa chamou a atenção ao surgir usando um look em clima de Halloween para fazer um show. Nesta sexta-feira, 03, a funkeira postou um vídeo se exibindo antes de se apresentar em Santa Catarina e surpreendeu ao revelar seu corpaço escultural.

Usando um body preto com detalhes de abóbora, brilhos e uma sainha laranja, a famosa esbanjou suas curvas torneadas com atitude. Dando um show de beleza, a artista, que está vivendo um affair com o ator Ricardo Vianna, arrancou elogios.

"Pronta pro show em Laguna-SC", disse ela na legenda. Nos comentários, a ex-esposa de MC Guimê foi muito admirada. "Deusa", escreveu Ricardo Vianna. "Que gata", exclamaram os fãs.

A cantora ainda não colocou um rótulo em seu affair com Ricardo Vianna. Ela está solteira há cerca de um mês após terminar o casamento com o cantor MC Guimê em setembro deste ano. Na madrugada de segunda-feira, 23, a cantora foi flagrada aos beijos e carinhos com o ator enquanto eles curtiam o trio elétrico de Ivete Sangalo no Rio de Janeiro.

Lexa namorando?

A cantora Lexa surgiu agarradinha com seu novo affair, o ator Ricardo Vianna, em uma casa de praia em Búzios, no Rio de Janeiro, onde está curtindo uns dias. Nesta quarta-feira, 25, a famosa mostrou um momento com o novo eleito.

Ainda sem assumir um namoro, a funkeira apareceu grudadinha com o artista. Enquanto ela surgiu sorrindo para a selfie, Ricardo posou mandando um beijinho para os seguidores de sua amada, que nas últimas semanas ainda era casada com MC Guimê.

Ainda nos últimos dias, a mãe de Lexa mostrou que aprova o novo escolhido da filha. “Que eu saiba, eles estão se conhecendo melhor e ficando”, disse ela ao site Quem, e completou: “Eu o conheci e gostei bastante dele. Até o convidei para o meu aniversário. Estou na torcida para minha filha ser feliz”.