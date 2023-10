Lexa é fotografada aos beijos com Ricardo Vianna na plateia de show

Um mês após se separar de MC Guimê, Lexa surge aos beijos com Ricardo Vianna em final de semana no RJ

A cantora Lexa aproveitou a noite de domingo, 22, em ótima companhia. A estrela foi ao show da cantora Daniela Mercury e no trio da cantora Ivete Sangalo na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, com o ator Ricardo Vianna. Os dois estão vivendo um affair e foram vistos aos beijos pela primeira vez.

A proximidade deles chamou a atenção na madrugada de sábado, 21, quando ele a acompanhou em um show e também na quadra de uma escola de samba. Na data, eles apenas posaram abraçados. No domingo, ela voltou a ser flagrada abraçada com ele na plateia do show no RJ pela equipe da CARAS Digital e chegou a dizer que “está sendo feliz”.

Então, durante a madrugada desta segunda-feira, 23, os paparazzi flagraram os dois trocando beijos e carinhos em um canto discreto da plateia do show.

Vale lembrar que Lexa ficou solteira há cerca de um mês. No final de setembro, ela anunciou o fim do casamento com o cantor MC Guimê. Os dois enfrentaram uma crise na relação após a participação dele no BBB 23, mas decidiram reatar e tentar recuperar o romance. Porém, em setembro, eles colocaram um ponto final na relação.

Fotos: AgNews

Quem é Ricardo Vianna?

Na noite do último sábado, 21, a cantora Lexa agitou as redes sociais ao aparecer abraçada com o ator Ricardo Vianna em um evento de uma escola de samba no Rio de Janeiro e também em seu show. Com isso, ela levantou os rumores de que os dois possam estar vivendo um affair. Enquanto eles não confirmam qual é o status do relacionamento, que tal saber mais sobre o ator? Confira abaixo!

Aos 30 anos, o ator Ricardo Vianna já atuou na novela Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, de 2016, na qual interpretou o personagem Giovane. Além disso, ele também integrou os elencos de Tempo de Amar, Verão 90 e Travessia.

Na vida pessoal, ele é pai de uma menina, Cecília, de 8 anos de idade, fruto de relacionamento anterior. Nas redes sociais, o artista adora mostrar foto de sua rotina, das idas à praia, ao lado da filha e também de seus encontros com os amigos. Ele pratica yoga, mergulho e adora Fernando de Noronha, já que tem várias fotos nas praias de lá em seu feed.