Leticia Spiller radicaliza o visual para viver nova personagem: ''Adoro as mudanças''

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 13h29

A atriz Leticia Spiller (49) surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 21, ao compartilhar que teve que mudar o visual para novo trabalho nas telinhas!

Em vídeo publicado em seu feed no Instagram, a artista exibiu o resultado da mudança no look. Mantendo o loiro, a famosa adotou um visual curtinho e chegou a ser comparada com a época em que interpretou Babalu na novela Quatro por Quatro, em 1994.

Nas imagens, ela aparece com os fios mais loiros e acima do ombro ao lado do profissional responsável pela transformação, o hair stylist Anderson Couto.

"Eu adoro as mudanças! Fase nova, visual novo para dar vida a mais uma personagem. O que vocês acham que vem por aí? To animada demais! Obrigada @andersonacouto por sempre destacar o melhor de mim", disse Leticia Spiller na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Cara… Você é linda demais mulher!", "De todos os jeitos é linda. Está parecendo a época da Babalu. Maravilhosa", "Vai ser lindo", "Que gata", "Ficou mais linda ainda", "Musaaaaa!! Maravilhosaaaaaa", "Queria a fórmula da juventude", exaltaram os admiradores da atriz.

Após fim de contrato com a Globo depois de longos anos na emissora, Leticia estará na segunda temporada da série Cidade Invisível, sucesso da Netflix. Ela interpretará uma entidade folclórica da região Norte do país e contracenará com o protagonista da produção, o ator Marco Pigossi (33).

Leticia Spiller ostenta beleza natural em fotos

Recentemente, Leticia Spiller compartilhou novas fotos nas redes sociais e surpreendeu os seguidores com a sua beleza! Exibindo o look do dia, a atriz arrancou elogios com os registros naturais. Ela elegeu um conjunto de top e calça justinhos e uma camisa branca para completar. Posando em frente a um fundo com plantas e flores, ela deixou o rosto natural à mostra. "No corre ou no rôle?", escreveu ela na legenda.

