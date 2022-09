De top e calça, Leticia Spiller ostenta beleza e arranca elogios: ''Gata''

LOOK DO DIA!

A atriz Leticia Spiller impressionou ao exibir o look do dia e a beleza natural em fotos com fundo verde

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 13h03

Leticia Spiller (48) compartilhou novas fotos nas redes sociais e impressionou os seguidores com a sua beleza. Exibindo o look do dia, a atriz arrancou elogios com os registros naturais.

Para cumprir a agenda de compromissos desta terça-feira, 6, a artista elegeu um conjunto de top e calça justinhos e uma camisa branca para completar.

Posando em frente a um fundo com plantas e flores, ela deixou o rosto natural à mostra. "No corre ou no rôle?", escreveu ela na legenda.

Os admiradores não pouparam elogios. "Coisa linda", "Está parecendo uma menina", "Muito gata", "Essa fizeram e jogaram a forma fora! Linda!", disseram eles nos comentários.

LETICIA SPILLER FAZ YOGA COM A FILHA E ENCANTA

A filha de Leticia Spiller (48), Stella Loureiro (11), encantou ao surgir ao lado da mãe durante um encontro de yoga. A atriz compartilhou os registros tirados no último domingo durante a aula. Sentadas em um tapetinho em meio à natureza, mãe e filha apareceram meditando com lenços passados no ombro.

