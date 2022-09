Letícia Spiller aposta em make arrasadora para ensaio fotográfico e recebe elogios: ''Um espetáculo''

Letícia Spiller arrancou elogios de seus fãs ao publicar fotos de um ensaio usando uma maquiagem arrasadora

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 14h43

Nesta sexta-feira, 2, Letícia Spiller (48) usou suas redes sociais para esbanjar toda a sua beleza. A atriz publicou uma série de fotos, feitas durante um ensaio, onde ela aparece com uma maquiagem arrasadora, que realçava seus traços deslumbrantes, com uma sombra rosa e um batom nude.

Nas imagens, a loira ainda esbanjou estilo, usando uma camiseta camuflada, combinando com um rabo de cavalo com as franjas soltas e um brinco prateado com uma pedra verde.

Na legenda, Letícia brincou escrevendo apenas: "Basiquinha".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Um espetáculo", escreveu um. "Que linda!", falou outro. "Gatíssima!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Letícia Spiller usando uma maquiagem arrasadora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Letícia Spiller e filha praticam yoga juntas

Recentemente, Letícia Spiller e sua filha, Stella Loureiro encantaram a web ao surgirem praticando yoga juntinhas. "Queria compartilhar com vocês este dia pleno de conexões, resgatando nossa ancestralidade feminina… conexão entre mães e filhas, entre mulheres, deusas, donzelas e anciãs", escreveu Letícia enaltecendo o momento especial que viveu com a herdeira.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!