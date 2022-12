Larissa Manoela rouba a cena ao surgir em vestido curto brilhante e recebe elogios de seus seguidores

A atriz Larissa Manoela apareceu deslumbrante em novas fotos vestindo look curto e brilhante para show

Nesta terça-feira, 13, Larissa Manoela (21) deixou seus seguidores babando ao surgir deslumbrante em novas fotos compartilhadas em seu Instagram.

A atriz e cantora posou para fotos com o look escolhido para fazer uma performance em uma viagem de navio do canal infantil Gloob.

Larissa posou para os cliques feitos por Ricardo Augusto usando um belíssimo vestido curto repleto de brilhantes, que deixava suas pernas à mostra. O look ficou mais luxuoso com longas luvas e sapatos também brilhantes.

Os fãs da estrela da novela “Além da Ilusão” adoraram as fotos e exaltaram a beleza de Larissa. “Maravilhosa”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “SIMPLESMENTE DEUSA”.

Recado!

Ainda nesta terça-feira, Larissa Manoela mandou um recado para seu ex-patrão Silvio Santos, que completou 92 anos neste último dia 12.

"Ontem foi niver do meu ex-patrão, pessoa que eu admiro e que será sempre nosso ícone!", escreveu a atriz em suas redes sociais na legenda de diversas fotos em que aparecia ao lado do dono do SBT.