Fora do SBT, Larissa Manoela manda recado para Silvio Santos: ''Admiro''

Na Globo, atriz Larissa Manoela mandou recado para o seu ex-patrão, Silvio Santos

Um dia após o aniversário de Silvio Santos (92), a atriz Larissa Manoela (21) resolveu compartilhar uma homenagem para o seu ex-patrão. Em seus stories do Instagram, ela resgatou fotos nesta terça-feira, 13, com o dono do baú.

Sorridente ao lado do dono da emissora onde iniciou sua carreira em novelas, a global mostrou toda sua admiração pelo comunicador ao escrever uma breve declaração para ele.

"Ontem foi niver do meu ex-patrão, pessoa que eu admiro e que será sempre nosso ícone!", ressaltou a importância de Silvio Santos para a televisão brasileira.

Por fim, Larissa Manoela desejou tudo de melhor a ele. "Que sua nova primavera seja repleta de alegria. Saúde SS!", terminou ela com as inciais do apresentador.

Larissa Manoela comemora aniversário de Silvio Santos; veja:

Patrícia Abravanel mostra discurso de aniversário de Silvio Santos

A família de Silvio Santos comemorou o aniversário de 92 anos do apresentador nesta segunda-feira, 12, com uma festa simples em casa.

Na rede social, a filha do comunicador, Patrícia Abravanel (45), compartilhou um vídeo com alguns momentos da celebração e revelou o discurso que o pai fez ao soprar as velinhas do bolo diante das herdeiras, netos, esposa e outros familiares, vestindo seu famoso pijama.

"Que todos cheguem a apagar uma vela de 92 anos no mínimo, porque a alegria que estão me dando eu tenho certeza que vocês receberão a mesma ou a maior alegria quando completarem 92 anos", declarou o dono do baú.

Em seguida, Silvio Santos cortou o bolo e deu o primeiro pedaço para a sua esposa, Íris Abravanel (74). "Primeiro pedaço eu dar para a minha companheira", avisou ele.

