Tiago Abravanel conta qual mensagem recebeu de Silvio Santos em seu casamento

Cantor Tiago Abravanel afirmou que o avô Silvio Santos enviou carta no dia da cerimônia

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 14h17

O cantor Tiago Abravanel compartilhou um momento com o avô Silvio Santos ao participar do 'Programa do Silvio Santos' no último domingo, 6.

Atualmente apresentado pela tia de Tiago Patrícia Abravanel, ele e o marido Fernando Poli fizeram parte de uma atração de adivinhação e se enfrentaram no jogo.

Antes de jogarem, o vídeo do casamento da dupla, que aconteceu em 11 de outubro, foi exibido no programa. Abravanel então, afirmou que o avô, apesar de não estar presente, enviou uma mensagem via carta para eles."Ele escreveu que, independentemente da festança, o mais importante era a amizade e a relação que nós [ele e o marido] temos", comentou.

Inclusive, Fernando falou palavras lindas durante seus votos na cerimônia: "Quando o urso Abrava conheceu o urso Poli, não tinha ideia do quanto aprenderia com ele. O quanto ainda era limitado ao seu mundo de faz de conta. Você meu amor, me prova diariamente que melhor do que sonhar é realizar o sonho. Olha a nossa volta, olha a nossa casa, olha o nosso sítio, olha as nossas filhas, olha a nossa família, olha essa celebração".

Patrícia Abravanel e Rebeca Abravanel compareceram a cerimônia, e segundo Tiago disse ainda durante o programa, foi a primeira vez que eles se viram após sua saída do BBB. Lembrando que ele quem resolveu desistir do reality show da Globo.

Confira as fotos do casamento de Tiago Abravanel: