Patrícia Abravanel mostra discurso de aniversário de Silvio Santos: ''Alegria''

Apresentadora Patrícia Abravanel compartilhou vídeo dos parabéns do aniversário de 92 anos de Silvio Santos e encantou

A família de Silvio Santos (92) comemorou o aniversário de 92 anos do apresentador nesta segunda-feira, 12, com uma festa simples em casa.

Na rede social, a filha do comunicador, Patrícia Abravanel (45), compartilhou um vídeo com alguns momentos da celebração e revelou o discurso que o pai fez ao soprar as velinhas do bolo diante das herdeiras, netos, esposa e outros familiares, vestindo seu famoso pijama.

"Que todos cheguem a apagar uma vela de 92 anos no mínimo, porque a alegria que estão me dando eu tenho certeza que vocês receberão a mesma ou a maior alegria quando completarem 92 anos", declarou o dono do baú.

Em seguida, Silvio Santos cortou o bolo e deu o primeiro pedaço para a sua esposa, Íris Abravanel (74). "Primeiro pedaço eu dar para a minha companheira", avisou ele.

Na legenda da publicação, Patrícia Abravanel se mostrou grata pelo momento. "Só posso agradecer, agradecer e agradecer! Que privilégio usufruir do meu pai cheio de saúde e alegria celebrando 92 anos! Que Deus abençoe esse novo ano e que seja ainda mais maravilhoso. Amo Muito! 12/12/22", disse ela.

Veja o vídeo do aniversário de Silvio Santos:

Silvia Abravanel conta como o pai Silvio Santos a trata no trabalho

A apresentadora Silvia Abravanel contou ao podcast da CARAS sobre como é a relação com o pai, Silvio Santos, no trabalho. Segundo ela, houve uma mudança de tratamento ao longo dos anos, benéfica na relação chefe e funcionária.

"Eu criei uma coisa com ele há muitos anos atrás, porque assim, quando eu entrei no SBT ele era o meu pai. Eu entrei com 16 anos, a idade que minha filha tem inclusive", contou sobre o começo da carreira.

Abravanel contou, então, sobre o ponto de mudança: "A gente foi trabalhando, trabalhando, então ele sempre me tratou como filha. E isso ao longo dos anos foi incomodando muito, atrapalhando muito a nossa relação interpessoal".