Silvia Abravanel conta como o pai Silvio Santos a trata no trabalho

Silvia Abravanel afirmou ao PodCARAS que teve de mudar relação com o pai da porta para dentro do SBT

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 10h00

A apresentadora Silvia Abravanel contou ao podcast da CARAS sobre como é a relação com o pai, Silvio Santos, no trabalho. Segundo ela, houve uma mudança de tratamento ao longo dos anos, benéfica na relação chefe e funcionária.

"Eu criei uma coisa com ele há muitos anos atrás, porque assim, quando eu entrei no SBT ele era o meu pai. Eu entrei com 16 anos, a idade que minha filha tem inclusive", contou sobre o começo da carreira.

Abravanel contou, então, sobre o ponto de mudança: "A gente foi trabalhando, trabalhando, então ele sempre me tratou como filha. E isso ao longo dos anos foi incomodando muito, atrapalhando muito a nossa relação interpessoal".

A apresentadora, então, conversou com o dono do SBT: "Chegou um dia eu falei pra ele 'olha seu Silvio, a partir de hoje eu preciso que o senhor me trate como sua funcionária, da porta pra dentro do SBT. Da porta pra fora, o senhor é meu pai, aqui dentro preciso que o senhor seja meu chefe. Assim como o senhor trata todos os outros funcionários aqui, eu preciso que o senhor me trate também".

"Porque tava criando uma coisa muito ruim entre eu e meu pai e a partir desse dia foi tudo bem. Então ele me trata realmente como funcionária (...) Ele sempre dá ordem pra alguém me avisar", afirmou.

Ela ainda disse que é muito raro falarem sobre assuntos do trabalho durante os momentos em família. Abravanel afirmou que em diversas situações o pai já quis mudar o programa 30 segundos antes ou até enquanto estava no ar e ela acabava chorando, de nervoso, após as edições.

Confira a entrevista de Silvia Abravanel ao PodCARAS: