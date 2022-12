Silvia Abravanel conta que procurou pais biológicos e decepcionou Silvio Santos

Apresentadora Silvia Abravanel tinha curiosidade de conhecer os genitores, mas desistiu

A apresentadora Silvia Abravanelcontou sobre uma situação em que magoou a família biológica, principalmente Silvio Santos. Ela contou que gostaria de conhecer os pais biológicos, mas acabou desistindo.

“Teve uma época que veio uma certidão para minha mão com um nome e aí eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade em conhecer meu pai [biológico], por aquela coisa de: ‘com quem eu pareço?’”, contou em uma entrevista ao A Tarde É Sua, comandado por Sonia Abrão.

Enquanto procurava os parentes, ela percebeu que Silvio Santos estava decepcionado e a relação dos dois estava mudando. “’Eu fui atrás, mas daí aconteceu uma situação meio estranha comigo e com meu pai. Eu fiquei meio: ‘morre aqui esse assunto!’”, comentou.

Abrão, se envolvendo na história, perguntou mais uma vez sobre a reação do dono do SBT. “Você acha que ele [Silvio Santos] ficaria com ciúmes? ele [Silvio Santos] ficou abalado?”.

“Eles ficaram chateados, porque eu cheguei a falar com eles. Na época, eu trabalhava no Ratinho e eu falei com uma doutora e estava quase conseguindo chegar já no hospital, no nome da senhora que estava na minha certidão”, contou Silvia.

"A reação deles, eles ficaram muito chateados. Eles falaram: ‘Mas porque, não somos bons pais?’ eu falei: ‘Não, não é isso!’ eu só quero saber com quem eu pareço com o ovo ou com a galinha. Mas fiquei chateada comigo, porque aquilo estava magoando eles e eu jamais iria magoar meus pais’”, completou.