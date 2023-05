Final do Dança dos Famosos em 2010 dividiu opiniões; relembre

Final do Dança dos Famosos em 2010 foi acirrada e deixou o público divido sobre quem deveria ganhar

A Dança dos Famosos 2023, quadro do Domingão com Huck, está chegando pertinho da grande final e já tem provocado apostas nos telespectadores, que têm se dividido entre alguns artistas. O mesmo aconteceu em 2010, quando o troféu foi dado para Fernanda Souza.

Naquele ano, o Dança dos Famosos teve em seu elenco nomes como Ana Maria Braga, Wanderléa, Bruno De Luca, Diogo Nogueira e Paulo Zulu. No entanto, a final ficou mesmo entre Fernandinha e a atriz Sheron Menezzes, que se apresentaram dançando passodoble e samba de gafieira.

Mostrando uma ótima desenvoltura, Sheron surpreendeu do início ao fim. A famosa, que hoje protagoniza a novela Vai na Fé, da TV Globo, mal chegou a tomar notas baixas e sempre permaneceu no topo da competição, conquistando muitos fãs.

Perfeccionista, a atriz muitas vezes ficava chateada com seus erros e críticas dos jurados técnicos, o que a motivava sempre trazer performances impecáveis no palco do Faustão.

Fernandinha, que na época estava no ar com a novela Ti-Ti-Ti, também não ficou muito atrás e se mostrou esforçada quanto Sheron, dedicando-se bastante até conquistar o troféu com 150,3 pontos no total, dois pontos a mais que a colega.

Após ouvir o resultado da boca de Faustão, a atriz não conseguiu disfarçar a surpresa de ter conseguido superar Sheron, que até então era a favorita ao prêmio final. "Eu nunca imaginei que ganharia. Eu não sabia colocar polaina" , disse ela, que completou:"Foi um milagre de Deus! Agora eu tenho noção".

Apesar da conquista, entre o público do programa, muitos não aceitaram muito bem a derrota de Sheron e passaram a protestar nas redes sociais. Alguns avaliaram que ela se destacou mais ao longo da competição, tornando a temporada com a final mais acirrada de todos os tempos.