No aniversário de Silvio Santos, Silvia Abravanel mostra foto inédita do apresentador jovem: ''Muitas histórias''

Apresentadora Silvia Abravanel comemorou o aniversário de Silvio Santos com homenagem especial

O aniversário de Silvio Santos (92) é nesta segunda-feira, 12, e a filha, Silvia Abravanel (51), fez uma homenagem cheia de amor para o grande apresentador em sua rede social.

Resgatando uma foto da juventude do dono do baú, a apresentadora do SBT fez questão de homenageá-lo desejando o melhor para seus 92 anos. A famosa então ressaltou a importância do comunicador em sua vida e na televisão.

"92 do Papai; dia de comemorar muitas histórias, muitas experiências, muitas risadas, muita saúde, muita alegria, muita paz, muita união da família e muito, muito DEUS te abençoando cada segundo da sua vida, meu paizinho amado! Agradeço pela sua vida e por ter a sorte de fazer parte dela. Te amo muito", escreveu Silvia Abravanel.

Nos comentários da publicação, os internautas comemoraram o aniversário de Silvio Santos. "É incrível como pessoas tão destacadas, se comportam de forma tão simples. Este homem é um grande exemplo sobre como educar uma família admirável", elogiou um internauta. "Parabéns para o maior ícone da TV brasileira! Admiro demais a história do seu pai e também seus valores, que Deus abençoe com muuuita saúde!", desejou outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

Silvia Abravanel conta como o pai Silvio Santos a trata no trabalho

A apresentadora Silvia Abravanel contou ao podcast da CARAS sobre como é a relação com o pai, Silvio Santos, no trabalho. Segundo ela, houve uma mudança de tratamento ao longo dos anos, benéfica na relação chefe e funcionária.

"Eu criei uma coisa com ele há muitos anos atrás, porque assim, quando eu entrei no SBT ele era o meu pai. Eu entrei com 16 anos, a idade que minha filha tem inclusive", contou sobre o começo da carreira.

Abravanel contou, então, sobre o ponto de mudança: "A gente foi trabalhando, trabalhando, então ele sempre me tratou como filha. E isso ao longo dos anos foi incomodando muito, atrapalhando muito a nossa relação interpessoal".