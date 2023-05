Priscila Fantin presta comovente homenagem ao marido, Bruno Lopes: "Obrigada por tanto amor"

A atriz Priscila Fantin agradeceu o apoio que recebeu de Bruno Lopes para aceitar participar da 'Dança dos Famosos'

Priscila Fantin (40) usou as redes sociais para agradecer todo o apoio que recebeu do marido, o ator Bruno Lopes, após receber o convite para participar do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Nesta quarta-feira, 24, a atriz publicou uma sequência de fotos em que aparece beijando o amado no palco do programa da Globo, e falou sobre como ele foi importante para que ela aceitasse o desafio de participar da atração.

"Como não consegui falar lá na hora, surpresa e emocionada, vou contar tudo aqui pra vocês: se não fosse ele, eu não estaria participando do Dança dos Famosos. Quando fui convidada, fiquei preocupada com a minha ausência em casa. Afinal, um dos meus prazeres vitais é cuidar de tudo e de todos (bem Oxum!)", começou ela.

Em seguida, Fantin confessou que estava insegura, mas Bruno a incentivou. "Fiquei insegura, também, porque iria expor minhas dificuldades em grande escala, sem nenhuma personagem à minha frente. Pra quem tem alta sensibilidade, como eu, a vulnerabilidade pode ser desestruturante. E ainda fazendo uma reforma na casa inteira!! Foi aí que o Bru se prontificou e garantiu que tudo continuaria funcionando perfeitamente", acrescentou.

Por fim, Priscila agradeceu o amado e se declarou: "É ele quem acredita em mim e que segura as pontas de tudo pra que eu possa fazer esse trabalho tão entregue quanto eu só sei ser. Que me incentiva sempre e ainda organiza surpresas como essa, pra estar ao meu lado, preocupado com meu emocional. Moni, muito obrigada por tanto amor e por tanta dedicação a nós dois, à nossa família e à nossa vida. Se não fosse a sua força, você sabe que eu não teria conseguido caminhar até aqui. Te amo desde antes de sermos humanos", completou a postagem.

