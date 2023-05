De biquíni, Priscila Fantin exibe corpaço escultural em dia na praia com o marido, Bruno Lopes

Integrante da Dança dos Famosos, Priscila Fantin é flagrada só de biquíni fio-dental em dia de sol no Rio de Janeiro

A atriz Priscila Fantin ostentou o seu corpaço escultural ao ser flagrada em um dia de sol no Rio de Janeiro. A musa aproveitou a tarde do último sábado, 21, para renovar o bronzeado em uma praia carioca ao lado do seu marido, o ator e empresário Bruno Lopes.

Os dois foram fotografados pelos paparazzi enquanto se divertiam ao ar livre, com direito a banho de mar e troca de carinhos na areia.

Atualmente, Fantin está na fase da repescagem da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, ao lado de Bruno Garcia, Gabi Melim, Heloisa Perissé, Nattan, Rafa Kalimann, Rafael Infante e Thiago Oliveira. Além disso, ela pode ser vista na reprise da novela Chocolate com Pimenta, da Globo.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Problema de saúde de Priscila Fantin

Priscila Fantin foi diagnosticada com paniculite mesentérica, uma inflamação no tecido do intestino, durante os primeiros ensaios para a Dança dos Famosos. "Fiquei uma semana com uma paniculite, nem sabia que isso existia, na membrana do meu intestino, tudo zoado", disse ela.

Em conversa com a Contigo!, ela contou que se recuperou da doença e já está bem.“Agora estou 100% recuperada. Não estou com mais nenhum sintoma e estou cheia de energia”, garantiu ela, e completou: “A gente tem pouco tempo para fazer nosso corpo entender cada ritmo, cada coreografia. Entre um programa e outro tiveram os ensaios, então esse período foi muito complicado para mim, me abalou bastante”.

“A dança precisa de energia e tem uma vibração daquele ritmo que tem que estar no seu corpo e eu não conseguia ter. Isso me deixava muito triste”, desabafou. “Quando a gente passou a coreografia no palco eu fiquei bem emocionada por ter conseguido cumprir a coreografia inteira com energia. Porque, até então, eu não tinha conseguido imprimir nenhuma energia, eu só estava entendendo quais eram os passos”, contou.