Priscila Fantin revela diagnóstico de doença em estreia na 'Dança dos Famosos'

Atriz Priscila Fantin conta sobre doença que a atrapalhou na preparação para a primeira apresentação na 'Dança dos Famosos'

A atriz Priscila Fantin (44) fez sua estreia na Dança dos Famosos no palco do Domingão com Huck na noite de domingo, 19, após uma semana difícil.

No programa, a artista revelou que um problema de saúde a atrapalhou durante a preparação para a primeira apresentação no quadro. Os 16 artistas foram divididos em grupos por meio de um sorteio e se apresentaram pela primeira vez dançando juntos.

Ao contar que enfrentou uma paniculite mesentérica, uma inflamação no tecido do intestino, ela pediu desculpas para o público e a equipe do programa. "Fiquei uma semana com uma paniculite, nem sabia que isso existia, na membrana do meu intestino, tudo zoado. Mas não queria desistir. A galera foi muito solidária comigo, todo mundo paciente", agradeceu.

Em postagem em seu perfil no Instagram, Priscila ainda desabafou sobre o problema de saúde. "Nossa primeira apresentação no 'Dança dos Famosos' exigiu muita garra! Até mesmo durante a semana de ensaios, já que fui acometida por uma paniculite mesentérica que tirou toda minha energia e disposição. Gostaria de ter me dedicado 100% como sempre faço e isso por si só já foi um problema pra mim. Eu dei o meu melhor! Assistam e me contem o que acharam", disse a atriz na legenda.

Priscila Fantin abre o jogo sobre relação quente com o marido

A atriz Priscila Fantin, participante do Dança dos Famosos 2023, mantém uma vida discreta e longe dos holofotes, mas recentemente acabou virando destaque na mídia ao revelar um detalhe quente de sua intimidade com o maridão, o ator Bruno Lopes.

A revelação sobre o casamento da artista aconteceu durante um bate-papo com os seguidores do Instagram. Ao abrir uma caixinha de perguntas, Priscila se deparou com um questionamento de um admirador sobre a frequência sexual do casal.

"O que a gente gosta mesmo, quando estamos de férias, à toa, com tempo sobrando, duas a três vezes. Mas na vida corrida, do dia a dia, com muita coisa, a gente só não pode passar de dois dias sem", contou ela. "Às vezes a gente encaixa mais de uma na correria também, pra dar um gás. A dica é não ficar mais de 2 dias sem. Senão começa a dar ruim… Tudo vira motivo pra discordar, sabe?", completou.

