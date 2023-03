Priscila Fantin, da Dança dos Famosos, tem relação quente com marido gato; saiba detalhes

Confirmada na Dança dos Famosos, Priscila Fantin já revelou ter relação quente com marido, Bruno Lopes

A atriz Priscila Fantin (44), confirmada entre os participantes do Dança dos Famosos 2023, mantém uma vida discreta e longe dos holofotes, mas recentemente acabou virando destaque na mídia ao revelar um detalhe quente de sua intimidade com o maridão, o ator Bruno Lopes.

A revelação sobre o casamento da artista aconteceu durante um bate-papo com os seguidores do Instagram. Ao abrir uma caixinha de perguntas, Priscila se deparou com um questionamento de um admirador sobre a frequência sexual do casal.

"O que a gente gosta mesmo, quando estamos de férias, a toa, com tempo sobrando, duas a três vezes. Mas na vida corrida, do dia a dia, com muita coisa, a gente só não pode passar de dois dias sem", contou ela.

"As vezes a gente encaixa mais de uma na correria também, pra dar um gás. A dica é não ficar mais de 2 dias sem. Senão começa a dar ruim… Tudo vira motivo pra discordar, sabe? ", completou.

Em seus stories, Bruno também já falou do assunto e garantiu que a vida sexual dos dois é super saudável: "A gente faz sexo todo dia, então acabo nem precisando me masturbar, mas acho muito saudável, um hábito essencial. E sexo oral eu amo, adoro, tanto dar quanto receber ".

E as revelações do casal não param por aí. No ano passado, durante participação no programa OtaLab, do portal Splash, os dois revelaram que adoram frequentar motel.

" A gente gosta muito de motel. Apimenta a relação, é divertido demais. Tem piscina, sauna, pole dance, algema, chicote, o que for . A gente entra em outro espírito quando está lá", disse Bruno que se casou com a atriz desde 2019.

Mais discreta, Priscila confessou que gostaria de explorar um pouco mais esse lado. "A gente não vai tanto quanto gostaria, são momentos pontuais, para ser diferente. Em vez de ir ao cinema, vamos ao motel. Mas não é tão recorrente", esclareceu.