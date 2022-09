Priscila Fantin comemora 3 anos de casada: “Melhor escolha do mundo”

Priscila Fantin e Bruno Lopes relembram cerimônia que aconteceu na Grécia

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 22h44

Nesta quarta-feira, 14, Priscila Fantin e seu marido, Bruno Lopes, aproveitaram para comemorar seus três anos de casamento, trocando declarações com fotos do casal entre carinhas e caretas.

"Hoje comemoramos mais um ano do nosso casamento grego, e como é bom ter a certeza que estar ao seu lado diariamente é a melhor escolha do mundo. Te amo", estava na legenda de comemoração do casal. "Amo, amo, amo mais, mais amado Hahahahahah", comentou a atriz.

Os fãs não perderam a oportunidade de elogiar a dupla, com comentários e elogios como “o casal mais lindo do meu Instagram”, “parabéns, que deus os abençoe” e “melhor casal”, entre outras mensagens.

Veja as fotos de Priscila Fantin e Bruno Lopes comemorando 3 anos de casados:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Lopes (@brunolopes)

Prsicila Fantin revela motivo de cirurgia

Priscila Fantin usou suas redes sociais para explicar qual foi a cirurgia que fez há cerca de uma semana. A atriz revelou que fez uma cirurgia plástica para retirar o tecido mamário e colocar uma prótese de silicone e também aproveitou para fazer uma lipo a laser. Ela disse que decidiu fazer o procedimento nos seios por causa dos efeitos do ciclo menstrual em seu corpo. Contou que sempre sofreu muito com os sintomas neste período do mês e ficava incomodada com as limitações por causa das dores.

“Há três anos, depois de muito trabalhar a minha mente, porque eu era extremamente resistente em fazer qualquer tipo de interferência na ordem natural das coisas, eu resolvi fazer redução da mama. Desde os meus 16 anos de idade, eu estou com 39, eu tenho displasia mamária. A cada menstruação, incha muito, fica muito dolorido, muito pesado, febril... Então, esse efeito sanfona, amamentando e a forma como eu era mais relapsa em relação aos cuidados comigo mesma me deixaram de um jeito que eu não conseguia me olhar no espelho, eu não gostava do que eu via, eu não me sentia segura, não tinha autoconfiança. E foi uma luta na época. Foi muito difícil o processo interno em relação a isso, a essa decisão, e o medo que eu tinha de ir para uma sala de cirurgia, mas fui e foi muito bom”, disse ela.