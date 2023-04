Priscila Fantin conta que diagnóstico de doença atrapalhou performance na 'Dança dos Famosos'

Atriz Priscila Fantin descobriu doença durante ensaios para a 'Dança dos Famosos' e lamentou cansaço nos treinos

A atriz Priscila Fantin já começou o quadro 'Dança dos Famosos' do 'Domingão' com dificuldades em termos de saúde física. Ela desabafou sobre o diagnóstico de uma doença durante a participação.

À Contigo! ela afirmou que além dos percalços, o tempo de ensaio é curto. “A gente tem pouco tempo para fazer nosso corpo entender cada ritmo, cada coreografia”.

“Entre um programa e outro tiveram os ensaios, então esse período foi muito complicado para mim, me abalou bastante”, disse ela sobre a doença que foi diagnosticada.

“A dança precisa de energia e tem uma vibração daquele ritmo que tem que estar no seu corpo e eu não conseguia ter. Isso me deixava muito triste”, desabafou. “Quando a gente passou a coreografia no palco eu fiquei bem emocionada por ter conseguido cumprir a coreografia inteira com energia. Porque, até então, eu não tinha conseguido imprimir nenhuma energia, eu só estava entendendo quais eram os passos”, contou.

“Agora estou 100% recuperada. Não estou com mais nenhum sintoma e estou cheia de energia”, garantiu.

Em uma foto mostrando parte do look da dança, de roupão azul, ela escreveu no Instagram à época: "Nossa primeira apresentação no Dança dos Famosos exigiu muuuuita garra! Até mesmo durante a semana de ensaios, já que fui acometida por uma paniculite mesentérica que tirou toda minha energia e disposição". A paniculite é uma inflamação que afeta o tecido adiposo do intestino.

"Gostaria de ter me dedicado 100% como sempre faço e isso por si só já foi um problema para mim. Eu dei o meu melhor!", garantiu.

Veja: