Jojo Todynho revela se quer fazer cirurgia íntima após perder peso: ‘Confiante'

Após Maiara revelar cirurgia íntima, Jojo Todynho entrega possibilidade de passar pelo mesmo procedimento após transformação física extrema

Desde que passou pela cirurgia bariátrica no ano passado, Jojo Todynho já eliminou aproximadamente 50 kg. Com sua notável transformação física, a cantora está aberta a passar por novos procedimentos estéticos. Inclusive, ela não descarta a possibilidade de realizar uma cirurgia íntima no futuro, assim como a cantora Maiara, da dupla com Maraisa.

Em recente entrevista à coluna Ela, do jornal O Globo, Jojo abordou a possibilidade de se submeter a novas cirurgias após sua perda de peso intensa: "Se eu sentir vontade e achar que vai me fazer bem, por que não? Acho importante fazer aquilo que nos deixa felizes e confiantes, sem se importar com a opinião dos outros", a cantora revelou.

"Cada um tem o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo, desde que seja por vontade própria e para se sentir melhor consigo mesmo. Eu não vejo problema algum em fazer um procedimento para se sentir mais confortável e confiante", Jojo contou que está não vê problema em realizar novas mudanças futuramente.

Por fim, a artista ressaltou que, como uma pessoa influente, tem cautela ao falar sobre procedimentos estéticos. Inclusive, a estudante de direito sempre enfatizou que o resultado de sua cirurgia bariátrica foi fruto de uma longa jornada, que incluiu complicações comuns e um grande esforço com alimentação regrada e uma rotina intensa de exercícios físicos.

“É importante ter responsabilidade e pensar no impacto que podemos causar nas pessoas. O importante é espalhar amor e positividade", a futura advogada opinou sobre o assunto. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que ela falou sobre a possibilidade de passar por novos procedimentos. Jojo já tem uma lista de mudanças.

"Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?”, Jojo revelou que pretende realizar novas cirurgias depois que encerrar sua recuperação: “É o processo e vamos viver esse processo. A gente tem que se disciplinar”, completou.

Maiara abre o jogo sobre sua cirurgia íntima:

A cantora Maiara, que faz dupla com a irmã gêmea Maraisa, decidiu abrir o jogo sobre as críticas que vem recebendo após surgir mais magra. Além disso, a sertaneja também explicou o motivo de ter feito uma ninfoplastia, uma cirurgia íntima que reduz os pequenos lábios vaginais, assim como Jojo Todynho considera fazer futuramente.