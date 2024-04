Maiara abre o jogo sobre perda de peso e cirurgia íntima

A cantora Maiara, dupla de Maraisa, falou sobre as críticas que vem recebendo após surgir mais magra, e sobre a cirurgia na região íntima

A cantora Maiara, que faz dupla com a irmã gêmea Maraisa, decidiu abrir o jogo sobre as críticas que vem recebendo após surgir mais magra. Além disso, ela também explicou o motivo de ter feito uma ninfoplastia, uma cirurgia íntima que reduz os pequenos lábios vaginais.

Esse procedimento pode ser feito por necessidade de correção ou por estética, e em entrevista ao jornalista Leo Dias, durante o programa Fofocalizando, doSBT, a sertaneja revelou que a intervenção aconteceu por questão de saúde.

"Minha saúde está em dia, vou repetir. Não é todo dia que a gente está feliz, tem dias que… Eu sou bem controladora, eu gosto das coisas do meu jeitinho, e não é todo dia que as coisas saem do mesmo jeito, mas depois passa", explicou Maiara, ao ser questionada sobre os boatos de que estaria depressiva.

Depois, a artista ainda falou sobre a cirurgia que realizou na região íntima. "A gente tem que quebrar tabus. É uma cirurgia de reparação íntima. Para mim, não foi estético, foi uma coisa de correção, foi ótimo, estou me sentindo muito bem. Indico às mulheres procurarem um ginecologista", disse ela.

A primeira vez que Maiara falou sobre o procedimento foi durante o programa Sabadou com Virginia, do SBT. "Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Me descobri uma nova mulher", detalhou.

Maiara revela qual é o seu peso atual após emagrecer

A cantora Maiara surpreendeu os fãs nos últimos tempos ao aparecer mais magra. Com isso, ela abriu uma live nas redes sociais para falar sobre o seu emagrecimento e revelou qual é o seu peso atual. Com 1,54m de altura, a artista contou que está com 47 kg, mas já chegou a pesar 85 kg no passado.

A estrela ainda revelou que passou por uma reeducação alimentar e fez lipoaspiração. "Estou tão feliz. Eu sou superação e sou meu próprio milagre. Ainda não estou no corpo que eu quero estar. Não é fácil. É foco e disciplina...", disse ela. Saiba mais!