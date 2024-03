Jojo Todynho faz desabafo pesado sobre sua bariátrica: “Dentro de um caixão”

O que aconteceu? Jojo Todinho rebate críticas e volta a desabafar sobre complicações sete meses após passar por cirurgia bariátrica

Sete meses após passar por uma cirurgia bariátrica, Jojo Todynho continua enfrentando desafios em seu pós-operatório. Nesta terça-feira, 12, a cantora recebeu críticas nas redes sociais por não compartilhar mais detalhes do procedimento. Por isso, ela decidiu dividir algumas suas complicações e até comparou a recuperação com a sensação de estar "dentro de um caixão”.

Através do Instagram, Jojo contou que uma seguidora pediu o contato do médico responsável pelo procedimento: “Demorei a responder e ela me mandou a mensagem: 'Não precisa mais não. Já vi que não quer passar o contato. Quer exclusividade’. O povo vem com umas coisas que não sei de onde tiram... Exclusividade de quê?”, ela rebateu o comentário.

Na sequência, a cantora revelou que evita se aprofundar em detalhes do procedimento, que é de alto risco: “Mandei um áudio bem dócil. Vocês já me conhecem... Fiquei refletindo sobre isso. Gente, fazer uma bariátrica não é fácil. O processo começa muito antes da cirurgia. Caminhos fáceis, podem se tornar muito difíceis”, a futura advogada desabafou sobre sua experiência.

Jojo ainda desabafou sobre algumas complicações comuns na recuperação: “Não é só 'Ah, vou fazer uma cirurgia e perder 10, 20, 30 quilos' e vai ficar por isso mesmo. Não é isso não, gente. Tem que fazer reposição hormonal, de ferro, aminoácidos, se não o dente cai. Fica flácida parecendo que acabou de sair de dentro de um caixão. O cabelo cai. Viver o processo não é fácil”, ela disparou.

Por fim, a estudante disse que segue focada em uma dieta restrita e com uma rotina de treinos intensa para perder peso: “Você vê todo mundo comer e você não pode. Tiro força da onde não tenho. Eu digo: 'Senhor me ajuda'" para ir treinar. Tenho que me disciplinar. Preciso me dedicar porque me submeti a uma mudança muito drástica. Não é só fazer uma bariátrica", ela concluiu.

No entanto, Jojo começou a receber muitas críticas e decidiu apagar a publicação. Por isso, ela gravou um novo vídeo e disse que não tinha problema algum em passar o contato de seu médico, mas que ela acha fundamental informar que o procedimento tem riscos e muitas consequências sérias: "Eu me sinto na obrigação de explicar para as pessoas sobre o processo", ela declarou.

É importante lembrar que Jojo já havia transformado completamente seu estilo de vida e conquistou uma perda de peso significativa antes da cirurgia. Após o procedimento, ela permaneceu dedicada à sua recuperação, o que a levou a perder cerca de 40 kg até o momento. Além disso, ela revelou que conseguiu alcançar seu objetivo principal e chegou a dois dígitos na balança para desfilar no Carnaval.

