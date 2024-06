João Guilherme divide opiniões ao ousar com look em evento: ‘Gostos peculiares’

Você usaria? João Guilherme surpreende ao comparecer em evento com look excêntrico e divide opiniões nas redes sociais; veja!

Na noite da última terça-feira, 4, João Guilherme chamou atenção ao ousar com um look excêntrico durante um evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Desta vez, o ator optou por um conjunto com peças nada básicas e repletas de adornos, o que gerou repercussão e dividiu opiniões entre os seguidores nas redes sociais.

Na entrada do evento, João Guilherme posou no tapete vermelho e exibiu a roupa eleita para a ocasião: uma camisa branca oversized com aplicações de laços pretos bem grandes, além de uma calça preta adornada com algumas flores. Para complementar, o filho do cantor sertanejo Leonardo apostou em acessórios, como óculos e brincos.

minha nossa mãe de Deus é inacreditável pic.twitter.com/R83fYiQxj5 — n (@montibellerzine) June 4, 2024

Na rede social X, o antigo Twitter, a escolha do traje repercutiu e dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores apontaram que o ator estava estiloso, outros questionaram o look: “Ele tem uns gostos bem peculiares”, opinou um. “Tem que ter coragem”, disse mais um. “Cadê o livramento? A Bruna está precisando!”, mais uma brincou com os rumores de um affair.

Vale mencionar que Bruna Marquezine também compareceu ao mesmo evento e chamou bastante atenção com seu vestido. Na ocasião, a estrela de Besouro Azul apostou em um modelo azul-escuro, com um enorme laço em sua cintura, além de uma transparência em seu decote. Bruna ainda arrasou com a make básica e cabelo curtinho.

Segundo rumores, João Guilherme e Bruna Marquezine estariam vivendo um affair desde o ano passado. Inclusive, eles já foram flagrados juntos em clima de intimidade em diversos eventos e até mesmo viagens, mas evitam comentários públicos sobre o assunto, mantendo total discrição sobre o suposto romance e suas vidas amorosas.

