Bruna Marquezine usa vestido chiquérrimo em evento no Rio de Janeiro

Bruna Marquezine não aposta no básico e usa vestido chiquérrimo em evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro; confira as fotos!

A atriz Bruna Marquezine roubou os olhares do tapete vermelho de evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 4. A artista decidiu apostar no extravagante e esbanjou elegância com look impecável para a noite luxuosa.

Na ocasião, a estrela de Besouro Azul apostou em um lindo vestido azul-escuro, com um enorme laço em sua cintura, além de uma transparência em seu decote. Bruna ainda arrasou com a make básica e cabelo curtinho, que complementou o look chiquérrimo.

Confira as fotos:

Virginia Fonseca aquece os rumores sobre João Guilherme e Bruna Marquezine

A influenciadora digital Virginia Fonseca aqueceu os rumores envolvendo um suposto affair entre o cunhado, o ator João Guilherme, e a atriz Bruna Marquezine. Durante o programa Sabadou, do SBT, desta semana, ela viu o nome da atriz em uma brincadeira e citou que ela estaria “ali na família”.

Tudo começou com uma brincadeira entre Virginia e Simone Mendes durante a atração. Simone leu a pergunta: “Quem o Zé Felipe [marido de Virginia] beijaria? Em quem o Zé Felipe daria fora? E com quem o Zé Felipe casaria?”. E as opções eram: Bruna Marquezine, Anitta e Deborah Secco.

Com isso, Virginia respondeu: "Vamos ignorar os fatos de com quem essas pessoas estão. Vamos começar pelo 'casa'. Eu acho... Será que fica muito pesado? É que agora ela tá um pouco na família, né? Ela tá um pouco ali na família... Ah, mas são suposições. Eu acho que ele casaria com a Bruna. Eu acho que ele beijaria a Anitta, é cantora. E eu acho que ele daria um fora na Deborah, mas porque a probabilidade dele encontrar com a Anitta é maior".

Vale lembrar que os rumores dizem que João Guilherme e Bruna Marquezine estariam vivendo um affair. Os dois já foram vistos em clima de intimidade, mas não comentaram nada sobre o assunto.