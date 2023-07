Ivete Sangalo arrasa ao apostar em look todo pink para show: ''Que Barbie!''

Cantora Ivete Sangalo compartilha produção impecável na tendência Barbiecore após confusão em apresentação no Ceará

A cantora Ivete Sangalo roubou a cena com mais uma produção impecável para apresentação em Fortaleza, no Ceará, após uma confusão deixar feridos durante festival de música.

Nas redes sociais, a artista publicou um vídeo exibindo seu look. Nas imagens, ela aparece usando um macacão pink com mangas longas e cheio de pedras brilhantes. Com parte dos cabelos presos, Ivete surgiu dançando em cima do trio elétrico com o visual Barbiecore.

"Barbie “tira o pé do chão”. Toda toda pros meus foliões do Bloco Village. Nosso Fortal trintou!", escreveu Ivete ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Maravilhosa!", "Senhor Jesus! Que Barbie é essa!", "Rainha", "Muito linda", "Que gataaa", "Gostosa, perfeita e com a energia que é só sua", disseram.

Após vídeos da confusão no último sábado, 22, viralizarem na web, Ivete se pronunciou: "Venho aqui, primeiro, para dizer a vocês que estou muito consternada com o que aconteceu ontem. Estávamos em um dia feliz e teve um ocorrido na frente do bloco onde algumas pessoas se machucaram. A partir das informações que tive, que nós podíamos ficar um pouco parados, e continuar a nossa apresentação, pois tudo já estava sendo verificado".

Ao ouvir os gritos de desespero do público, Ivete parou o trio elétrico por cerca de 30 minutos para resolver a situação. "Só que aí a galera já tinha se machucado, já tinha rolado assalto, foi muito tenso. Depois, ela não falou muita coisa, não", explicou ela.

Ivete ainda ganhou uma declaração da dançarina Lore Improta, mulher de Léo Santana, que participou de show da cantora. "Dessa aqui eu sou fã mesmo, @ivetesangalo pra mim é uma inspiração de pessoa e artista! É sempre muito especial quando a gente se encontra e no Fortal não foi diferente! Fico feliz demais em escutar essas palavras de você, Veveta! Te amooo, mulherrrr", disse Lore.

