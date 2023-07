Loiríssima, Ivete Sangalo entra na brincadeira e vira Barbie: "A melhor"

A cantora Ivete Sangalo entrou na brincadeira e se vestiu de Barbie para comemorar chegada do filme

Falta pouco para a estreia do filme Barbie e vários famosos mostraram que estão aderindo ao Barbiecore! Nesta segunda-feira, 17, foi a vez da cantora Ivete Sangalo impersonar a boneca mais famosa do mundo.

Através de seu Instagram, Ivete publicou fotos loiríssima, onde ela imita a Barbie. Com direito a caixa de boneca e tudo mais, ela comenta sobre seu look. "Hoje não é dia de #tbt, mas Mainha já era barbie antes de virar moda!", escreveu na legenda. Na foto, ela aparece de vestido lilás e sua manda sua melhor pose de boneca.

Nos comentários, seus seguidores não deixaram de fazer graça com a situação. "Aperte a barriguinha dela e ela gritará: TIRA O PÉ DO CHÃO", brincou fã. "Se apertar sai um 'POEIRAAAAA'”, complementou outro. Mas é claro que alguns aproveitaram para elogiar Veveta. "Essa Barbie é a melhor. A Barbie que todo mundo quer ter", enalteceu admirador. "Uma boneca de luxo", disse outro seguidor.

Além de Ivete, outros famosos aderiram ao Barbiecore. Entre eles estão Ana Hickmann, Flávia Alessandra, Gkay e outros!

Confira a publicação:

O abandono que marcou a vida de Margot Robbie, a estrela de ‘Barbie’

Uma das mais bem sucedidas atrizes da atualidade, a australiana Margot Robbie está prestes a estrelar o blockbuster de sucesso, Barbie, que chega aos cinemas nesta semana. Contudo, ela não teve uma vida perfeita como a personagem que interpreta no cinema. Aos 33 anos, ela enfrentou uma origem humilde e um grande drama para conseguir construir uma carreira de sucesso.

Margot Robbie foi criada ao lado dos três irmãos em uma fazenda. Aos seus cinco anos, os pais se separaram e a relação com seu pai, Doug Robbie, um pequeno agricultor, azedou. Ele abandonou os filhos e teve pouco contato com a atriz. Até hoje, a relação com o pai é um tema espinhoso na trajetória da atriz.

A sua primeira oportunidade como atriz veio no seriado Neighbours, em 2008. Na época, ela enviou uma carta para a emissora australiana responsável pela série pedindo uma oportunidade. Enquanto trabalhava no seriado, ela complementava a renda como atendente da rede de sanduíches Subway.

“Estava lá há meses antes de perceber que ninguém mais tinha outros empregos. E me questionava: ’Você está atuando em tempo integral? Isso é possível? Ok, vou fazer isso’. Foi uma epifania”, disse ela em entrevista para a edição britânica da Vogue.

