Ana Hickmann entra na brincadeira e posa imitando Barbie: "Muito pink"

Com muitos looks na cor rosa, Ana Hickmann compartilha série de fotos imitando Barbie e adota tendência fashion inspirada na boneca

Toda bonequinha, a apresentadora Ana Hickmann entrou na brincadeira e mostrou os seus melhores momentos como Barbie. Nesta quarta-feira, 12, ela compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos com looks inspirados na boneca.

Sempre comparada com a Barbie, Ana adotou o estilo Barbiecore para imitar a boneca do momento. "Eu sempre amei rosa e tô adorando essa tendência Barbie Core, com muito pink. As pessoas brincaram muito comigo com isso, já me deram esse apelido carinhoso", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Animada para a estreia do filme de Greta Gerwig, Barbie, que chega aos cinemas no dia 20 de julho, ela decidiu entrar na brincadeira. A gata selecionou seus 10 melhores momentos de boneca para brincar com seus seguidores.

E teve de tudo: Barbie estudante, atleta, fashionista, aventureira, florista, praiana e etc. Ana até compartilhou um clique feito em 2012, quando desfilou para um evento da Mattel. Olha só:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Nos comentários, os seguidores não deixaram de elogiar a musa. "Uma boneca!", disse a apresentadora Renata Alves. "Se tiver a versão brasileira, o papel é seu já", comentou seguidor. "Você é uma boneca todos os dias", enalteceu fã.

Ana Hickmann desabafa sobre questão de saúde em suas pernas

A apresentadora Ana Hickmann revelou um detalhe de sua intimidade ao gravar um novo vídeo para o seu canal no YouTube. Ela contou que sofre com varizes nas pernas e faz tratamento contra o problema que envolve a sua saúde.

A estrela gravou como é o seu tratamento para retirar as varizes e os vasinhos, e ainda contou que as mulheres de sua família também sofrem com a questão. “Sofro com isso há muito tempo”, disse ela, e completou: “Minha mãe operou duas vezes. Eu estou falando de 30 anos atrás. Minhas duas avós sempre sofreram muito com isso. A questão hereditária e genética pesa bastante”.

Ana Hickmann faz tratamento com laser e aplicação, sem necessidade de cirurgia.