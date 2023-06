Ana Hickmann revela tratamento nas pernas: 'Sofro com isso há muito tempo'

Ana Hickmann desabafa sobre questão de saúde em suas pernas: 'A questão genética e hereditária pesa bastante'

A apresentadora Ana Hickmann revelou um detalhe de sua intimidade ao gravar um novo vídeo para o seu canal no YouTube. Ela contou que sofre com varizes nas pernas e faz tratamento contra o problema que envolve a sua saúde.

A estrela gravou como é o seu tratamento para retirar as varizes e os vasinhos, e ainda contou que as mulheres de sua família também sofrem com a questão. “Sofro com isso há muito tempo”, disse ela, e completou: “Minha mãe operou duas vezes. Eu estou falando de 30 anos atrás. Minhas duas avós sempre sofreram muito com isso. A questão hereditária e genética pesa bastante”.

Ana Hickmann faz tratamento com laser e aplicação, sem necessidade de cirurgia.

Ana Hickmann relembra história com Faustão

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu o apresentador Faustão ao relembrar uma história do passado deles. Em participação no programa Faustão na Band nesta semana, ela comoveu ao contar sobre o apoio que recebeu dele antes de iniciar a sua carreira na TV e agradeceu por todo o carinho que sempre teve dele.

"Isso tudo é culpa sua. Eu sou grata a esse cara [Faustão] porque ele foi a primeira pessoa que um dia, na casa dele, nos recebeu a mim e a meu marido, e falou: ‘Menina, você precisa ir para a televisão'", disse ela. Então, ela contou que nunca esqueceu deste recado dele. “Quando o Fausto me falou isso, aquilo ficou marcado e, a partir disso, eu comecei a imaginar e pensar em uma série de coisas que eu fui experimentando, tentando e me dei ao luxo de poder acertar e errar”, afirmou.

Logo depois, a comunicadora ainda contou que até hoje ele é bom em dar conselhos. "Sempre escutei bons conselhos do Faustão e hoje eu estou onde estou porque tive alguém que olhou para mim e acreditou. Ele faz isso comigo, mas faz com muita gente, não foi só comigo”, disse ela, e completou: “Fausto, você é uma pessoa muito querida. Eu falo de boca cheia para todo mundo: 'A minha história na TV começa com o Faustão'".