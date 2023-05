Ana Hickmann pega Faustão de surpresa ao relembrar história do passado deles

Ana Hickmann comove ao contar história do passado com Faustão e diz: 'Isso tudo é culpa sua'

A apresentadora Ana Hickmann (42) surpreendeu o apresentador Faustão (73) ao relembrar uma história do passado deles. Em participação no programa Faustão na Band nesta semana, ela comoveu ao contar sobre o apoio que recebeu dele antes de iniciar a sua carreira na TV e agradeceu por todo o carinho que sempre teve dele.

"Isso tudo é culpa sua. Eu sou grata a esse cara [Faustão] porque ele foi a primeira pessoa que um dia, na casa dele, nos recebeu a mim e a meu marido, e falou: ‘Menina, você precisa ir para a televisão'", disse ela. Então, ela contou que nunca esqueceu deste recado dele. “Quando o Fausto me falou isso, aquilo ficou marcado e, a partir disso, eu comecei a imaginar e pensar em uma série de coisas que eu fui experimentando, tentando e me dei ao luxo de poder acertar e errar”, afirmou.

Logo depois, a comunicadora ainda contou que até hoje ele é bom em dar conselhos. "Sempre escutei bons conselhos do Faustão e hoje eu estou onde estou porque tive alguém que olhou para mim e acreditou. Ele faz isso comigo, mas faz com muita gente, não foi só comigo”, disse ela, e completou: “Fausto, você é uma pessoa muito querida. Eu falo de boca cheia para todo mundo: 'A minha história na TV começa com o Faustão'".

Faustão deixa seu programa na Band

Após ser revelado que Faustão vai deixar o seu programa na Band, ele afirmou que vai ficar um bom tempo longe da TV. Em entrevista ao Notícias da TV, o apresentador revelou o motivo de ter tomado a decisão. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", comentou sobre a baixa audiência.

Mesmo com boatos de que outras emissoras como o SBT e Record TV estariam de olho nele, Fausto Silva revelou que seu objetivo no momento é descansar e aproveitar o tempo livre. "Eu estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir amigos, curtir a família. Estava num ritmo acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia... Embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", disse ele.

A Band confirmou em um comunicado o fim do contrato dele com seu programa. "Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", informaram.