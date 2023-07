Gkay incorpora Barbie em vídeo no cinema e faz internautas rirem

Influenciadora digital Gkay entra na trend sobre filme Barbie ao lado de amigas

Nesta sexta-feira, 14, a comediante Gkay decidiu fazer seus seguidores rirem bastante! Em suas redes sociais, a influenciadora digital apareceu ao lado de sua amiga, Franciny Ehlke, se vestindo de Barbie. Gravando diretamente do cinema, as duas aparecem prontas para curtir o filme que chega nas telonas no dia 20 de julho.

Lucas Rangel, grande amigo da humorista, aparece no vídeo perguntando qual filme Gkay e Franciny querem assistir. Então, a câmera vira para a dupla de amigas, que nem precisou responder, visto que estavam com um look completamente rosa.

“Mas é ingresso ou [estão aqui] para a trend que todo mundo está fazendo?”, perguntou o influenciador digital. A dupla confirma que é para a trend, então o vídeo mostra outras pessoas que estavam vestidas de Barbie prontas para ver o filme, incluindo o influenciador digital Lucas Bley.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCAS RANGEL (@lucasranngel)

Gkay abre o jogo sobre reversão de procedimentos estéticos: “Não teria feito”

Há um tempo atrás, Gkay abriu o jogo sobre a reversão de procedimentos estéticos que realizou no passado. “Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra”, brincou a comediante ao revelar sobre seus procedimentos antigos, durante uma entrevista ao De Frente com Blogueirinha. “Às vezes a gente perde a mão mesmo nisso de buscar o melhor e se comparar. Hoje tento não me comparar porque o legal é a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando”, disse ela. A estrela do filme “Um Natal Cheio de Graça” ainda comentou sobre o impacto que a reversão destes procedimentos teve em sua autoestima: “Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário, me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz”.