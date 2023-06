Gkay abre o jogo sobre reversão de procedimentos estéticos: “Não teria feito”

A influenciadora Gkay comentou em entrevista sobre a decisão de reverter os procedimentos estéticos feitos

Nesta segunda-feira, 26, Gkay abriu o jogo sobre a reversão de procedimentos estéticos que realizou no passado. A influenciadora participou do programa “De Frente Com Blogueirinha” do canal Dia TV.

“Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra”, brincou a comediante ao revelar sobre seus procedimentos antigos.

A estrela do filme “Um Natal Cheio de Graça” ainda comentou sobre o impacto que a reversão destes procedimentos teve em sua autoestima: “Achei que ia ficar com a autoestima mais baixa, mas foi o contrário, me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz”.

Por fim, a comunicadora ainda refletiu sobre esta nova fase e este processo de desfazer-se dos procedimentos: “Às vezes a gente perde a mão mesmo nisso de buscar o melhor e se comparar. Hoje tento não me comparar porque o legal é a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando”.

Sobre esta nova fase na vida de Gkay, a influenciadora está com um namorado novo. A estrela surgiu com o empresário Marco Túlio Rodrigues. O casal surgiu em clima de romance em uma viagem a Itália.

“Nem sei explicar quanto é lindo viver um amor e o quanto isso me mudou e me amadureceu!", ainda comentou Gkay sobre o namoro em uma conversa com seus seguidores em seu Instagram.

Chá revelação!

Gkay foi uma das convidadas para o Chá Revelação do primeiro bebê do casal Neymar e Bruna Biancardi. A influenciadora publicou nas redes sociais uma série de fotos do evento que compareceu esbanjando beleza e elegância com um look branco.

Foi durante o evento que foi revelado que o primeiro bebê do relacionamento de Bruna e Neymar será uma menina. O nome da filha do casal também já foi revelado e será Mavie, junção das palavras “Minha” e “Vida” em francês.