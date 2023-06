Gkay deixa seguidores em choque ao posar para foto ao lado do namorado

A influenciadora Gkay surpreendeu seus seguidores ao posar ao lado do namorado, o empresário Marco Túlio Rodrigues

Nesta quinta-feira, 22, Gkay encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de sua viagem para a Itália. Mas o que realmente causou comoção nas redes sociais foi o fato de a influenciadora ter posado ao lado do namorado Marco Túlio Rodrigues.

A comediante surgiu esbanjando beleza e estilo ao passear pela Ilha de Capri, na Itália. A comunicadora usava uma blusa regata amarela no formato da planta “Pulmão de Adão”, e completou o look com uma longa saia bege.

Na segunda foto da série de nove na postagem, Gkay surgia ao lado do amado em uma selfie no espelho. O empresário usava camisa branca com boné azul e óculos escuros. “Alguém gostou da segunda foto?”, escreveu Gkay na legenda do post.

Os seguidores de Gkay adoraram as fotos de viagem e fizeram chover elogios nos comentários da publicação! “Gkay tá linda a cada dia que passa. Parece que tem 22 anos”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Você tá muito linda, entenda”. E outra admiradora disse: “Gata”.

“Cara, a Gkay tá muito aquela Gkay que comecei a seguir anos atrás. O brilho voltou e apesar de ter mudado o estilo pra chiquérrimo, voltei a rever ela como antes. Tá linda e cheia de luz, se um dia te julguei, não te julgo mais! Brilha”, se declarou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Deusa”.

Recentemente, Gkay revelou para seus seguidores detalhes do seu namoro com Marco Túlio. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, a influenciadora recebeu dúvidas sobre seu relacionamento e revelou: “Dei uma sumida esse final de semana com meu baby porque durante a semana não vamos nos ver”.

“Nem sei explicar quanto é lindo viver um amor e o quanto isso me mudou e me amadureceu”, ainda comentou a estrela do filme “Um Natal Cheio de Graça” sobre seu relacionamento com o empresário.

Boa forma!

Ainda em suas redes sociais, Gkay deixou seus seguidores babando ao compartilhar fotos curtindo uma praia durante sua viagem romântica com o namorado à Ilha de Capri na Itália.

Posando entre pedras, a influenciadora surgiu com um biquíni preto fininho e deixou sua barriga sarada à mostra. Além de mostrar a boa forma, Gkay ainda colocou o bumbum pra jogo ao posar para a postagem.