Gkay se derrete ao revelar detalhes de namoro com empresário: “Me amadureceu”

Influenciadora digital e humorista Gkay surpreende seguidores e abre detalhes de seu novo relacionamento

O coração da influenciadora digital Gkay tem um novo dono! Nesta segunda-feira, 19, a humorista decidiu acabar com a curiosidade dos fãs e assumiu que está namorando ao responder uma caixinha de perguntas em seu Instagram. A morena ainda revelou alguns detalhes da relação e se derreteu ao falar sobre o amado.

Recentemente, Gkay passou uma temporada na Europa acompanhada do suposto namorado, o empresário mineiro Marco Túlio Rodrigues. Durante a viagem romântica, ela chegou a postar uma foto com o amado, mas ficou ausente nas redes sociais na maior parte do tempo e os seguidores questionaram o sumiço: “Namorando né Géssica Kayane?”, um fã foi direto ao assunto.

A influenciadora não fugiu do tema e confirmou as suspeitas: “Sim! Dei uma sumida esse final de semana com meu baby porque durante a semana não vamos nos ver”, Gkay confirmou o affair super apaixonada e contou que está priorizando um tempo em sua rotina corrida para curtir o namorado.

Ela ainda se derreteu ao revelar alguns detalhes da relação: “Nem sei explicar quanto é lindo viver um amor e o quanto isso me mudou e me amadureceu!", a morena completou. Na sequência, Gkay ainda revelou que transformou alguns hábitos e que agora ora todos os dias pela manhã: “Antes só lembrava de Deus nos perrengues”, ela justificou.

Vale lembrar que os boatos de que a influenciadora está namorando circulam desde dezembro de 2022. De acordo com amigos próximos ao casal eles estariam ficando inclusive, ela já teria ido até Divinópolis, em Minas Gerais, para conhecer a família dele.

