Grávida? Gkay cria expectativas nos fãs ao posar com o namorado: “Vem neném por aí?”

Gkay posa com o namorado em viagem pela Itália e fãs levantam especulações sobre suposta gravidez da influenciadora

Estaria Gkay grávida? É exatamente isso que os internautas têm especulado após a influenciadora publicar em suas redes sociais na noite da última quarta-feira, 14, uma sequência de fotos intrigantes durante sua viagem pela Europa.

Em um restaurante luxuoso, Gkay aparece curtindo a temporada de férias ao lado do namorado, o empresário Marco Túlio Rodrigues, de 25 anos. Acontece que eles passaram o Dia dos Namorados na cidade italiana. Posando para cliques dignos de Hollywood, a famosa surgiu deslumbrante ao eleger um look um tanto quanto sugestivo para a ocasião: vestido longo todo trabalhado na renda.

Claro que os fãs e seguidores da morena não deixaram de comentar e até levantaram suspeitas sobre uma possível gravidez: “Vem neném por aí? Minha intuição tá forte”, disse uma internauta. “Estou achando que vai voltar da viagem buchuda”, “É o sonho dela, agora que tá namorando realiza”, escreveram outras.

De acordo com amigos próximos ao casal eles estariam ficando desde dezembro de 2022, inclusive, ela já teria ido até Divinópolis, em Minas Gerais, para conhecer a família dele. Marco Túlio é empresário e sócio do pai.

Gkay retorna ao Instagram e explica sumiço aos seguidores

Nos últimos dias, Gkay sumiu das redes sociais e deixou os fãs preocupados. Porém, ela revelou que foi um problema em sua conta e já está de volta. "E aí, meu povo lindo que me assiste e que me adora. Como é bom estar de volta. Até me arrumei. Não vou aparecer para os meus seguidores de todo jeito. Desde sexta-feira, que eu estou sem Instagram, eu não conseguia postar nada, nem direct, fazer nada. Meu Instagram estava aqui meramente ilustrativo. A única coisa que eu conseguia era subir foto nos stories. Não voltou todo. Ainda está com vários bugues, mas pelo menos está postando stories", disse ela.