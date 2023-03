Gkay passa por transformação radical e surpreende com antes e depois: "Como ela mudou!"

Após ser detonada por Fábio Porchat, Gkay muda o visual completamente e fãs elogiam; veja

Nas últimas semanas, a transformação de Gkay (30) vem dando o que falar entre os internautas! É que após a criadora de conteúdo ser criticada pelo humorista Fábio Porchat, ela resolveu dar a volta por cima e mudar completamente o seu visual.

Conhecida por seus looks extravagantes, a influencer mudou seu estilo e até mesmo removeu os procedimentos estéticos do rosto para ficar com um aspecto mais natural. Totalmente diferente, Gkay surpreendeu os fãs ao surgir na web com o novo visual.

“HOLLYWOOD”, escreveu ela em uma série de cliques publicados em sua conta oficial no Instagram, onde aparece em Los Angeles em frente ao icônico letreiro de Hollywood.

Nas imagens, Gkay surge deslumbrante a bordo de um luxuoso vestido branco curtinho que ressaltou as curvas de seu corpo, além de eleger um colar de pérolas e sandálias transparentes para completar a produção.

Nos comentários, Gkay conquistou o público e recebeu uma enxurrada de elogios por sua beleza natural: "Está parecendo uma boneca, gente", elogiou uma. "Eu acho que eu estou precisando de um esculacho do Fábio Porchat", brincou outro."Como ela mudou!", ressaltou um terceiro.

VEJA O ANTES E DEPOIS DE GKAY:

Gkay exibe corpo escultural em biquíni mínimo

Gkay atiçou os seguidores em suas redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de biquíni. Nas imagens, a blogueira surgiu em Miami, Estados Unidos, com um peça de banho mínima esbanjando todas as curvas de seu corpo escultural.

“Bom dia”, escreveu a comediante na legenda das sete fotos feitas pelo fotógrafo Igor Melo em frente à praia nos Estados Unidos. Nos comentários, a atriz e cantora Cleo reagiu às fotos de Gkay e elogiou: “Gata”.