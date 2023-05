Gkay retorna ao Instagram e explica sumiço aos seguidores

Gkay voltou a interagir com os seguidores nos stories de seu perfil

Após sumiço de quatro dias, Gkay (30) voltou a aparecer nos stories de seu Instagram com mais de 20 milhões de seguidores nesta terça-feira, 23.

Com sorriso no rosto, a comediante e influenciadora comemorou o retorno ao perfil e explicou o motivo da ausência. "E aí, meu povo lindo que me assiste e que me adora. Como é bom estar de volta. Até me arrumei. Não vou aparecer para os meus seguidores de todo jeito", iniciou ela.

"Desde sexta-feira, que eu estou sem Instagram, eu não conseguia postar nada, nem direct, fazer nada. Meu Instagram estava aqui meramente ilustrativo. A única coisa que eu conseguia era subir foto nos stories", explicou.

"Não voltou todo. Ainda está com vários bugues, mas pelo menos está postando stories", concluiu ao abrir uma caixa de perguntas e voltar a interagir com o público.

Recentemente a influenciadora dividiu a internet ao postar um trabalho especial de um tatuador nas redes sociais. Com um desenho eternizado na pele, ele tentou reproduzir o rosto da comediante e foi notado pela homenageada. No entanto, a repercussão nas redes sociais dividiu opiniões dos internautas.

Em publicação nos stories do Instagram, a influenciadora repostou a foto publicada pelo artista Vizzi. "Falta terminar, mas já estou amando", escreveu o tatuador.

No Twitter, os internatatas não deixaram passar e criticaram a estética da arte. "Meu Deus, coitada da Gkay kkk Imagina alguém tatuar seu rosto todo deformado", escreveu um perfil. "As tatuagens sempre proporcionando show de horrores", publicou outra conta. "Ta a cara da Boca Rosa", comentou um terceiro.

Gisele Bündchen abre o jogo sobre vida em Miami

Nesta terça-feira, 23, Gisele Bündchen (42) deu mais detalhes sobre sua vida após o divórcio com o jogador de futebol americano Tom Brady (45). A modelo está morando em Miami, Estados Unidos, com os filhos.

“Estou amando Miami. Eu amo o sol, as pessoas são receptivas e carinhosas. Parece que estou em casa”,disse Gisele para a revista americana People.