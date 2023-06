Gkay mostra momentos fofos durante chá revelação de Neymar e Bruna Biancardi

Influenciadora digital Gkay abre álbum de fotos durante festa para anúncio do sexo de bebê do jogador de futebol

Na noite desta segunda-feira, 26, a influenciadora digital e humorista Géssica Kayane, mais conhecida como Gkay, abriu um álbum de fotos durante o chá revelação de Mavie, filha que o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., e a influenciadora digital e modelo, Bruna Biancardi, estão esperando. A festa aconteceu no último sábado, 24, contando com diversos convidados famosos, incluindo a comediante.

“Mavie”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com dois emojis de corações vermelhos e rosas. Gkay compartilhou alguns cliques usando um vestido longo todo branco, seguindo o código de vestimenta do evento.

Além disso, a influenciadora digital completou o look escolhido com um par de óculos de sol e um leque rosa bebê, mostrando que ela estava torcendo para que fosse menina. Ao lado dos papais, Gkay e seu namorado aparecem sorrindo, enquanto o filho de Neymar, Davi Lucca, acaricia a barriga de Bruna, esperando sua irmãzinha.

Padrinho da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr e sua namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, já sabem quem será o padrinho da primeira filha deles. Durante o chá revelação no último final de semana, eles fizeram uma surpresa para o escolhido para batizar a herdeira e exibiram o momento nas redes sociais.

O casal decidiu chamar o 'cupido' deles para ser o padrinho da menina. Nas redes sociais, os dois apareceram fazendo o convite para Leo Venditto, que é um amigo em comum deles e foi quem apresentou o casal antes deles começarem a namorar.

Ao receber o convite, o rapaz ficou emocionado e agradeceu publicamente. “Momento em que recebi o melhor convite da minha vida! Dindo já ama muito e vai cuidar como nunca dessa pequena. Amo muito vocês três”, disse ele. Há pouco tempo, Bruna contou como conheceu Neymar e citou Leo. “Leozito foi o cupido e nos apresentou”, disse ela.