O abandono que marcou a vida de Margot Robbie, a estrela de ‘Barbie’

Vida de Margot Robbie foi marcada por um drama que ela viveu no passado; veja

Uma das mais bem sucedidas atrizes da atualidade, a australiana Margot Robbie está prestes a estrelar mais um blockbuster de sucesso. Ela é a personagem-título de Barbie, filme que chega aos cinemas nesta semana.

Mas, engana-se quem pensa que ela teve uma vida perfeita como a personagem que interpreta no cinema. Aos 33 anos, ela enfrentou uma origem humilde e um grande drama para conseguir construir uma carreira de sucesso.

Margot Robbie foi criada ao lado dos três irmãos em uma fazenda. Quando ela estava com cinco anos, os pais se separaram e a relação com Doug Robbie, um pequeno agricultor, azedou. Ele abandonou os filhos e teve pouco contato com a atriz. Até hoje, a relação com o pai é um tema espinhoso na trajetória da atriz.

A sua primeira oportunidade como atriz veio no seriado Neighbours, em 2008. Na época, ela enviou uma carta para a emissora australiana responsável pela série pedindo uma oportunidade. Enquanto trabalhava no seriado, ela complementava a renda como atendente da rede de sanduíches Subway.

“Estava lá há meses antes de perceber que ninguém mais tinha outros empregos. E me questionava: ’Você está atuando em tempo integral? Isso é possível? Ok, vou fazer isso’. Foi uma epifania”, disse ela em entrevista para a edição britânica da Vogue.

Aos 20 anos, ela se mudou para os Estados Unidos e se aproximou de figurões da indústria. Ela queria uma oportunidade e enfrentou o descrédito dos amigos e da família. “Todo mundo dizia: ’Você é louca! Nunca vai conseguir!’, mas aconteceu”, disse ela.

Após estrelar grandes sucessos na televisão e no cinema, ela superou os obstáculos que enfrentou. Seu conto de fadas foi construído com uma dose de sorte e os pés no chão sem deixar de sonhar.

“Sempre vi as pessoas receberem presentes da Tiffany & Co. na caixinha azul. Quando cheguei a Nova York, depois de iniciar minha trajetória nessa indústria, peguei meu primeiro cheque e fui direto para a Tiffany’s na Quinta Avenida e comprei um amuleto de avião. Era a coisa mais barata da loja, mas veio em uma caixinha azul”, declarou ela para Elle.

Barbie, longa estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, estreia no cinema nesta quinta-feira, 20 de julho. O longa dirigido por Greta Gerwig promete ser um dos grandes sucessos do ano.