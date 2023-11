Isis Valverde encanta fãs ao publicar foto com o filho Rael

A atriz Isis Valverde recebeu chuva de elogios ao compartilhar diversas fotos de sua semana, entre elas, uma com o filho Rael

Nesta quarta-feira, 22, Isis Valverde encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que mostrava os melhores momentos de seus últimos dias. A atriz encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto com seu filho Rael.

Isis publicou um carrossel com dez fotos, em que surgia deitada na grama com uma bebida em mãos, na praia com um grupo de amigas, curtindo um dia de sol com os cabelos soltos e esbanjando beleza natural, e ainda mostrando um de seus looks composto por um cropped branco e calça jeans.

Na foto em que aparecia com o filho, fruto de seu antigo casamento com o diretor André Resende, Rael. O menino esbanjou fofura ao surgir com um conjunto composto por uma camiseta regata branca com estampa vermelha, e uma bermuda da mesma cor e estampa. Já a mamãe coruja usava um cropped azul com estampa florida e uma calça jeans.

Os seguidores de Isis adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! "Linda", declarou uma fã. Outra seguidora escreveu: "Maravilhosa. Deus te abençoe". Uma admiradora elogiou mãe e filho: "Lindezas". Um perfil de fãs dedicado à Isis ainda disse: "Quanta leveza e beleza numa sequência só".

Os looks da foto eram os que mãe e filho usavam ao comparecerem na festa de aniversário de Rael, que completou cinco aninhos na semana passada. A famosa compartilhou diversas fotos do evento em suas redes sociais. "O meu maior presente é você! Te amo, meu pequeno", escreveu Isis na legenda do álbum de fotos da festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Mãe e filha!

Recentemente, Isis Valverde surpreendeu ao ser vista combinando look com sua mãe, Rosalba Nable. Mãe e filha surgiram com looks transparentes com estampa azul aproveitando um dia na praia.

O passeio de mãe e filha veio em um dia especial, já que era aniversário de Rosalba. "Você meu primeiro amor! Hoje tenho uma melhor amiga, uma mãe e uma parceira pra vida! Sei que sou essa aquariana torta e por muitas vezes não pude estar perto. Te amo muito mais do que você imagina! Parabéns meu amor maior", escreveu a atriz para a aniversariante.