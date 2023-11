De looks transparentes iguais, Isis Valverde e a mãe celebram momento: 'Lindas'

Na praia, Isis Valverde e a mãe esbanjam beleza ao surgirem combinando looks de banho em comemoração especial

A atriz Isis Valverde comemorou o aniversário de sua mãe, Rosalba Nable, que completou 58 anos. Nos últimos dias, a famosa compartilhou fotos com ela curtindo o fim de semana na praia e a dupla chamou a atenção com tanta beleza.

Além de surgirem de biquíni no mar e em outros momentos de parceria, as duas apareceram cantando os parabéns com looks iguais. Para a ocasião, Isis Valverde e Rosalba apostaram em uma saída de praia azul transparente.

"Você meu primeiro amor! Hoje tenho uma melhor amiga, uma mãe e uma parceira pra vida! Sei que sou essa aquariana torta e por muitas vezes não pude estar perto. Te amo muito mais do que você imagina! Parabéns meu amor maior", escreveu a atriz para a aniversariante.

Nos comentários das publicações, os internautas ficaram admirados com a beleza da família. "Lindas", elogiaram os fãs. "Rosalba é musa", enalteceram outros. "Agora tá explicado de onde vem tanta beleza", observaram.

Rosalba é pedagoga especialista em orientação educacional. Além disso, segundo sua biografia do Instagram, também é bacharel em direito, com especialização em Direito Civil e Processo Civil. Ela ainda é escrivã aposentada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

A mãe da artista costumava ser bastante discreta quanto à vida pessoal, deixando seu perfil do Instagram fechado até pouco tempo atrás. Ela ficou viúva no ano de 2020, quando o pai de Isis, Rubens Valverde, sofreu um infarto enquanto fazia uma trilha de moto.

Mãe de Isis Valverde assume namorado

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable curtiu uma viagem ao Ceará com o novo namorado, o estudante Carlos Wanderson. Ela assumiu a relação na última terça-feira, 24, e virou assunto pela diferença de 33 anos do amado.

A primeira publicação ao lado do rapaz foi feita em seu perfil do Instagram. No registro, Rosalba aparece andando abraçada a Carlos no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, no Ceará. Nos comentários da publicação, Isis Valverde deixou emojis apoiando a mãe .

Após o burburinho nas redes sociais, a mãe da atriz chegou a apagar alguns Stories que havia feito em homenagem ao amado. Porém, ao longo dos dias voltou a compartilhar fotos e vídeos com o namorado enquanto passava pelas praias do estado nordestino.

