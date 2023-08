Isis Valverde causa ao posar de costas com roupa minúscula: ''Toda natural''

Usando roupa de banho finíssima, Isis Valverde causa ao esbanjar corpaço escultural

A atriz Isis Valverde deu o que falar com novas fotos em sua rede social. Neste terça-feira, 29, a famosa compartilhou uma série de cliques curtindo sua viagem pela Paraíba e impressionou ao abrir o álbum com uma foto de costas.

Usando um biquíni finíssimo, a artista esbanjou seu corpaço escultural sem retoques. A beleza natural da musa foi logo notada. Sem maquiagem e sem filtro, Isis Valverde revelou suas curvas torneadas e bem avantajadas.

"Meus últimos dias resumidos em imagens", revelou um pouco como foi sua passagem pelo local. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Toda natural, bonita pra caramba", exclamaram os fãs. "Linda como sempre", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, ela causou com outros cliques de biquíni na cachoeira. Sem retoques e sem filtro, ela chamou a atenção ao ostentar suas curvas reais.

Isis Valverde também aproveitou sua passagem pelo Brasil para curtir a piscina da mansão onde vivia no Rio de Janeiro. É bom lembrar que a famosa está vivendo a maior tempo fora dos EUA com o seu filho, Rael Valverde Resende, fruto do casamento que ela viveu com o modelo André Resende.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde posta primeira foto com o namorado

Assumidos há um tempo, Isis Valverde e o empresário, pai dos filhos de Wanessa Camargo, estão vivendo um relacionamento discreto, longe dos holofotes. Mostrando pouco da intimidade deles na rede social, a atriz surpreendeu ao nos últimos meses a primeira foto com o amado no feed.

Morando nos EUA, a famosa e o empresário aproveitaram para curtir um dia no deserto de Utah. Os cliques do passeio especial foram compartilhados pela musa, que chamou a atenção ao surgir agarradinha com o seu eleito.

"Dump do primeiro dia no deserto", exibiu Isis Valverde os registros deslumbrantes no cenário.