Sem filtro, Isis Valverde posa de lado e exibe corpo real em cachoeira

Na Paraíba, Isis Valverde posa em fotos sem retoques e impressiona com beleza natural

A atriz Isis Valverde impressionou com novos cliques em sua rede social da viagem que está curtindo na Paraíba. Nesta segunda-feira, 28, a famosa publicou fotos se divertindo em meio à natureza e chamou a atenção ao se exibir em uma cachoeira.

Sem retoques e sem filtro nos registros, a musa exibiu suas curvas reais. De biquíni preto, a artista esbanjou seu corpaço escultural com naturalidade e surpreendeu. "Que eu seja como água nessa cachoeira cheia de pedras que é a vida", refletiu na legenda.

Ainda nos últimos dias, Isis Valverde surpreendeu com outros cliques bem naturais. Sem maquiagem, a atriz apareceu se exercitando em meio à natureza.

A atriz aproveitou sua passagem pelo Brasil para curtir a piscina da mansão onde vivia no Rio de Janeiro. É bom lembrar que a famosa está vivendo a maior tempo fora dos EUA com o seu filho, Rael Valverde Resende, fruto do casamento que ela viveu com o modelo André Resende.

Atualmente, Isis Valverde está comprometida com o empresário milionário, que era casado com a cantora Wanessa Camargo, com quem ele teve dois filhos, que já conheceram a ex-global.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde posta primeira foto com o namorado

Assumidos há um tempo, Isis Valverde e o empresário, pai dos filhos de Wanessa Camargo, estão vivendo um relacionamento discreto, longe dos holofotes. Mostrando pouco da intimidade deles na rede social, a atriz surpreendeu ao nos últimos meses a primeira foto com o amado no feed.

Morando nos EUA, a famosa e o empresário aproveitaram para curtir um dia no deserto de Utah. Os cliques do passeio especial foram compartilhados pela musa, que chamou a atenção ao surgir agarradinha com o seu eleito.

"Dump do primeiro dia no deserto", exibiu Isis Valverde os registros deslumbrantes no cenário.