Isis Valverde renova o bronzeado em sua mansão no Brasil: ''Maravilhosa''

No Brasil, Isis Valverde renova o bronzeado em sua casa no Rio de Janeiro e impressiona ao se exibir no local

A atriz Isis Valverde esbanjou beleza em novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 20, a famosa compartilhou cliques renovando o bronzeado em sua mansão no Rio de Janeiro e impressionou com suas curvas deslumbrantes.

Exibindo-se no local, a artista encantou ao aparecer tomando sol na piscina de sua casa. Ao lado do filho, Rael Valverde Resende, fruto do casamento que viveu com o modelo André Resende, ela curtiu o momento na residência que morava antes de se mudar para os EUA.

"Aproveitando os últimos dias antes de começar a gravar um novo projeto", contou Isis Valverde sobre sua passagem durante o Brasil. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Linda", admiraram.

Ainda nos últimos dias, durante sua passagem pelo Brasil, a famosa deu um show de estilo ao participar da pré-estreia do filme Ângela. Ao lado do herdeiro, Isis Valverde chamou a atenção ao surgir no evento com um look exibindo tatuagem "secreta".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde posta primeira foto com o namorado

Assumidos há um tempo, Isis Valverde e o empresário, pai dos filhos de Wanessa Camargo, estão vivendo um relacionamento discreto, longe dos holofotes. Mostrando pouco da intimidade deles na rede social, a atriz surpreendeu ao nos últimos meses a primeira foto com o amado no feed.

Morando nos EUA, a famosa e o empresário aproveitaram para curtir um dia no deserto de Utah. Os cliques do passeio especial foram compartilhados pela musa, que chamou a atenção ao surgir agarradinha com o seu eleito.

"Dump do primeiro dia no deserto", exibiu Isis Valverde os registros deslumbrantes no cenário.

Vale lembrar que o milionário estava solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também estava solteira desde que terminou o casamento com o pai de seu filho, o modelo André Resende, em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.