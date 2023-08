Ao lado do filho, Isis Valverde dá show de beleza e estilo em evento

Em pré-estreia do filme 'Ângela', Isis Valverde dá show de estilo com look ousado e encanta ao surgir com o filho

A atriz Isis Valverde chamou a atenção nesta terça-feira, 15, ao aparecer na pré-estreia de seu filme, Ângela, com o seu filho, Rael Valverde Resende, de 4 anos. No tapete vermelho no Rio de Janeiro, a artista deu um show de beleza e estilo ao surgir com um look preto nada básico.

Brincando e trocando carinhos com seu único herdeiro, fruto do casamento vivido com o modelo André Resende, a famosa impressionou ao surgir com uma calça aberta na lateral e com brilhos. A peça ousada deixou as tatuagens "secretas" da musa à mostra.

Assim como a mãe, o pequeno também surgiu todo estiloso para o evento. Rael Valverde Resende desfilou com moletom e calça pretos, um tênis branco nos pés.

Para a pré-estreia de Ângela, filme que conta a história da socialite Ângela Diniz, em São Paulo, Isis Valverde elegeu um look com transparência de cerda de R$ 28 mil.

Nas últimas semanas, durante sua passagem pelo Rio de Janeiro, a atriz, que atualmente mora nos EUA, fez um passeio de barco com o filho e com os enteados, herdeiros de Wanessa Camargo e o namorado atual de Isis.

Veja as fotos de Isis Valverde e o filho:

Fotos: Webert Belicio /Agnews

Isis Valverde posta primeira foto com o namorado

Assumidos há um tempo, Isis Valverde e o empresário, pai dos filhos de Wanessa Camargo, estão vivendo um relacionamento discreto, longe dos holofotes. Mostrando pouco da intimidade deles na rede social, a atriz surpreendeu ao nos últimos meses a primeira foto com o amado no feed.

Morando nos EUA, a famosa e o empresário aproveitaram para curtir um dia no deserto de Utah. Os cliques do passeio especial foram compartilhados pela musa, que chamou a atenção ao surgir agarradinha com o seu eleito.

"Dump do primeiro dia no deserto", exibiu Isis Valverde os registros deslumbrantes no cenário.

Vale lembrar que o milionário estava solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também estava solteira desde que terminou o casamento com o pai de seu filho, o modelo André Resende, em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.