Isis Valverde revela curvas tatuadas e dá show de beleza: ''Verdadeira obra de arte''

De roupa de banho, Isis Valverde revela tatuagens ''secretas'' e chama a atenção com beleza deslumbrante

A atriz Isis Valverde deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 07, a famosa aproveitou que estava toda produzida para um ensaio e fez cliques com a câmera de seu celular no local.

Usando um o maiô preto, aberto na lateral, a musa revelou suas curvas esculturais com tatuagem. Na costela, Isis Valverde mostrou as máscaras de teatro que tem tatuadas e no cantinho superior da coxa, uma palavra.

Fazendo poses no espelho, atriz esbanjou seu corpaço torneado e deu um show de beleza natural. "Shooting day", falou sobre o dia de fotos no Rio de Janeiro. É bom lembrar que ela está morando a maior parte do tempo nos EUA com o filho, Rael Valverde Resende, fruto do casamento vivido com o modelo André Resende.

Nos comentários da publicação, a famosa recebeu uma chuva de elogios. "Como pode um ser humano ter tanta beleza de uma vez só!", admiraram os internautas. "Tão dona de si, encantadora. Inspiração", disseram. "Verdadeira obra de arte", babaram pela musa.

Ainda nas últimas semanas, durante sua passagem pelo Brasil, Isis Valverde curtiu um passeio de barco com os enteados, os filhos de Wanessa Camargo com seu namorado atual. A famosa ainda levou seu filho para o momento com os netos de Zezé Di Camargo.

Outro momento com os enteados repercutiu na web. A ex-global fez um vídeo com eles dublando uma voz grossa, que imitava uma Barbie. O registro gerou vários comentários sobre a boa relação que a famosa leva com os filhos de Wanessa Camargo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde publica primeira foto com o namorado

Assumidos há um tempo, Isis Valverde e o empresário estão vivendo um relacionamento discreto, longe dos holofotes. Mostrando pouco da intimidade deles na rede social, a atriz surpreendeu ao publicar na quarta-feira, 28, a primeira foto com o amado no feed.

Morando nos EUA, a famosa e o empresário aproveitaram para curtir um dia no deserto de Utah. Os cliques do passeio especial foram compartilhados pela musa, que chamou a atenção ao surgir agarradinha com o seu eleito.

"Dump do primeiro dia no deserto", exibiu Isis Valverde os registros deslumbrantes no cenário. Claro que a atriz impressionou com seus looks modernos e um vestido com recortes.

Vale lembrar que o milionário estava solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também estava solteira desde que terminou o casamento com o pai de seu filho, o modelo André Resende, em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.