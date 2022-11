Irmã de Neymar arrasa com decote e deixa seguidores babando

Rafaella Santos, irmã de Neymar, aparece gatíssima e abusa de decote em festa a fantasia

08/11/2022

Nesta terça-feira, 8, a irmã do jogador de futebol Neymar Jr. (30), Rafaella Santos (26), decidiu exceder os limites da beleza em uma nova publicação em suas redes sociais, deixando seus seguidores babando.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora apostou em um look super ousado, com o decote em V bastante generoso, destacando seus seios. O modelito super justo no corpo, mostrou a tatuagem que ela ostenta no ombro.

“Dia do monstrinho”, escreveu Rafaella na legenda da publicação. O outfit escolhido faz parte de uma fantasia que ela escolheu para uma festa a fantasia, com munhequeiras de pelúcia e tornozeleiras completando o look.

Nos comentários, seguidores foram à loucura com a beleza ostentada pela irmã de Neymar Jr. “Muito gata”, exaltou uma. “Monstrinha mais linda”, exclamou uma outra seguidora. “Essa sabe fazer uma festa”, escreveu uma terceira.

Veja a publicação de Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., ostentando beleza com um decote revelador:

Rafaella Santos fala sobre casamento

Recentemente, Rafaella Santos contou para os fãs que tem o desejo de se casar e até já sabe os nomes que quer colocar nos filhos.

Um fã quis saber: “Vai casar quando?”. E ela respondeu: “Quanto Deus quiser... Sem pressa!”. Em outro momento, um seguidor perguntou sobre filhos. “Você quer filhos?”. Ela disse: “Três babys!”. Então, um fã mais atento perguntou dos nomes dos bebês: “Os nomes dos bebês ainda vão ser Maria Sofia, José e Joaquim?”. Assim, ela respondeu: “Sim! Por enquanto sim”.