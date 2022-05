Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos fala de casamento na web

Namorando com Gabigol, Rafaella Santos responde pergunta dos fãs sobre casamento e filhos

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 10h01

Irmã de Neymar Jr (30), a influenciadora digital Rafaella Santos (26) usou as redes sociais para interagir com os fãs e respondeu algumas questão sobre sua vida pessoal. Atualmente, ela namora com o jogador de futebol Gabigol (25) e os fãs já querem saber se ela tem planos de se casar.

Um fã quis saber: “Vai casar quando?”. E ela respondeu: “Quanto Deus quiser... Sem pressa!”. Em outro momento, um seguidor perguntou sobre filhos. “Você quer filhos?”. Ela disse: “Três babys!”. Então, um fã mais atento perguntou dos nomes dos bebês: “Os nomes dos bebês ainda vão ser Maria Sofia, José e Joaquim?”. Assim, ela respondeu: “Sim! Por enquanto sim”.

Vale lembrar que Rafaella e Gabigol vivem um romance entre idas e vindas. Eles reataram em março deste anos e vivem um romance discreto e longe das redes sociais.

Homenagem do irmão

Em março deste ano, Rafaella Santos completou 26 anos de idade e ganhou uma declaração carinhosa do irmão, Neymar Jr, nas redes sociais. Ele compartilhou uma foto dos dois abraçados.

Na legenda, ele disse: "Eu te amo. Parabéns, maninha".