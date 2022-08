Graciele Lacerda choca ao exibir silhueta impecável em maiô branco transparente

Musa fitness, Graciele Lacerda esbanjou corpaço perfeito em look de praia ousado e arrancou suspiros

Redação Publicado em 31/08/2022, às 11h29

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (41), parou tudo em sua rede social ao relembrar uma foto usando uma roupa de banho nada discreta. Nesta terça-feira, 30, ela mostrou peças que estarão em seu bazar e chocou ao aparecer usando uma delas.

Durante um passeio de barco, a musa fitness apareceu deslumbrante e plena ao surgir vestindo um maiô nada discreta. De cor branca, com busto transparente e aplicações de flores vermelhas, a peça deixou o corpaço da jornalista em evidência.

Com uma viseira combinando com a roupa, Graciele Lacerda protagonizou o clique olhando para baixo e impressionando com sua boa forma. Dona de pernões sarados e barriga chapada, a noiva do cantor vestiu a peça com classe.

Também nesta terça-feira, 30, a musa fitness roubou a cena na rede social ao publicar um clique no feed usando um micro shorts. Empinando o corpo, ela chamou a atenção com seu bumbum empinado.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda causou no aeroporto ao apostar em um look de barriga de fora e com as pernas à mostra em uma calça jeans bem rasgada.

Zezé Di Camargo revela que Graciele Lacerda não tem direito aos seus bens

Nos últimos dias, Zezé Di Camargo fez várias revelações sobre sua família em uma entrevista para o jornalista Leo Dias. Ao falar sobre seu relacionamento com Graciele Lacerda, ele revelou que a noiva não tem direito aos seus bens e que diversas vezes ela provou que não tinha interesse financeiro ao se relacionar com ele.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou que a noiva teve as iniciativas de pedir a cirurgia e a assinatura do contrato para deixar claro que não estava se envolvendo por interesse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!