De micro shorts, Graciele Lacerda empina bumbum e surpreende: ''Espetacular''

A musa fitness Graciele Lacerda (41) surpreendeu ao exibir seu bumbum empinado em um novo clique compartilhado em sua rede social nesta terça-feira, 30. Em um cantinho de seu triplex luxuoso, ela fez pose e chamou a atenção com suas curvas turbinadas.

Mesmo com o frio, a noiva de Zezé Di Camargo (60) apostou em um micro shorts colado e deixou seu bumbum saltando em evidência ao se empinar para a foto.

"Quando você faz um trabalho bem feito, pode ter certeza que muita gente vai se incomodar!

Autor: Thiago Saraiva", escreveu Graciele Lacerda na legenda da publicação.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Espetacular", definiram a musa fitness. "Mulher linda sem comparações", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda roubou a cena no aeroporto ao apostar em um look de barriga de fora e com as pernas à mostra em uma calça jeans bem rasgada.

De body brilhante, a musa fitness fez um ensaio cheio de atitude em cima de uma moto. Esbanjando suas curvas treinadas, ela arrancou suspiros dos fãs com os cliques ousados.

Zezé Di Camargo revela que Graciele Lacerda não tem direito aos seus bens

Nos últimos dias, Zezé Di Camargo fez várias revelações sobre sua família em uma entrevista para o jornalista Leo Dias. Ao falar sobre seu relacionamento com Graciele Lacerda, ele revelou que a noiva não tem direito aos seus bens e que diversas vezes ela provou que não tinha interesse financeiro ao se relacionar com ele.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou que a noiva teve as iniciativas de pedir a cirurgia e a assinatura do contrato para deixar claro que não estava se envolvendo por interesse.

